معيار جديد... ما هو الوزن المثالي بالنسبة للطول؟

يطرح الأشخاص في أذهانهم السؤال الأكثر شيوعا، وهو ما هو الوزن المثالي بالنسبة للطول؟ حيث لا توجد إجابة واضحة وسليمة 100% لهذا السؤال، بسبب تأثر الوزن بعدة عوامل منها الطول والجنس ونسبة الدهون والعضلات ونوع الجسم والإصابة بعض الأمراض المزمنة، وغيرها من العوامل.

صيغة لورنتز

تعتبر طريقة لورنز واحدة من أشهر الطرق لمعرفة مقدار الوزن الذي يجب أن يزنه الشخص. وتتميز بالسهولة وتقدم الكتلة المثالية لجسم، كما أنها تتيح الحصول على مؤشر قريب بعيدا عن التعقيد والصيغ والمعادلات الأخرى.

ومن أجل تطبيق صيغة لورنتز يجب معرفة الطول، وهي تبدو كالتالي Х — 100 — (Х — 150)/2، حيث X هي طول الشخص بالسنتيمتر.

وعلى سبيل المثال، لو كان طول الشخص 176 سم، أولا يجب طرح 100 منه ويكون الناتج 76، ومن ثم نقوم بطرح الطول من 150 ونقسم الناتج على 2 فنحصل على التالي (176-150)/2=13.

ومن ثم نطرح الناتجين من بعضهما البعض 76–13=63، أي أنه عندما يكون طول الشخص 176، فإن وزنه المثالي جب أن يكون 63 كغ، حسب موقع "championat"

وهناك معادلة مبسطة أكثر، حيث يجب طرح 25 من نصف الطول، أي لو كان طول الشخص 180 فستكون المعادلة على الشكل التالي 180/2 – 25=65، أي يجب أن يكون وزن الشخص 65 كغ في حال كان طوله 180 سم.