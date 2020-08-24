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    طعام صحي

    5 "أطعمة يحتاجها جسمك خلال تطبيق نظام "الصيام المتقطع

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    فقدان الوزن لا يتعلق فقط بالشكل الجمالي، بل بالبقاء بصحة جيدة لأيضا، والابتعاد عن مختلف الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري.

    وانتشر في الفترة الأخيرة نظام غذائي جديد من نوعه يطلق عليه "الصيام المتقطع"، والذي يضمن إنقاصا سريعا للوزن من دون أي مخاطر أو مشاكل صحية قد تكون مرتبطة بالحميات الغذائية القاسية.

    وتركز طريقة "الصيام المتقطع" على الامتناع عن تناول الطعام لفترات معينة على مدار اليوم، ويوجد له نوعين شائعين أكثر من غيرهمان وهما "8:16"، و"2:5".

    مائدة طعام
    © Photo / stevepb
    احذر 5 أطعمة عندما تشعر بالجوع

    وتعتمد فكرته على أن الشخص مثلا مسموح له بتناول الطعام 8 ساعات في اليوم، ثم يصوم 16 ساعة أخرى، وبالنسبة لنظام "2:5" فيأكل الناس بشكل طبيعي 5 أيام في الأسبوع ثم يتوقفوا عن تناول الطعام يومين كاملين.

    ولتطبيق هذا النظام ينبغي أن يحرص الشخص على تناول مجموعة من الأطعمة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة، وعدم مواجهة مخاطر صحية مرتبطة بهذا النظام، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو".

    وجاءت تلك الأطعمة على النحو التالي:

    1- الحبوب الكاملة:

    الحبوب الكاملة هي واحدة من أفضل مصادر الألياف والتغذية الأخرى، وينصح بتناولها في نظام غذائي لخسارة الوزن، حتى تساعد على الشعور بالشبع، ودم الإحساس بالجوع خلال ساعات الصيام.

    2- المكسرات والبذور:

    المكسرات والبذور هي وجبة خفيفة صحية وتساعد على خسارة الوزن.

    كما أنها تضيف الألياف إلى وجباتك، ويمكنك تناول بعض المكسرات مثل اللوز والجوز إذا كنت تشعر بالجوع في منتصف الوجبات، ويمكنك أيضًا إضافة بذور مثل بذور الشيا في العصائر والمخفوقات لإضافة المزيد من التغذية إليها.

    3- البيض:

    البيض مليء بالطاقة وبالبروتين، مما يجعله طعامًا رائعًا لإضافته إلى نظامك الغذائي، ويساعد البروتين على امتلاء معدتك وإبقاء شعورك بالشبع، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الدهون الصحية، وهو أمر رائع لفقدان الوزن.

    4- الفواكه:

    الفواكه مثل التوت والكمثرى والتفاح والموز مفيدة جدًا لفقدان الوزن، فهي مصادر طبيعية للسكر وتحتوي العديد من مضادات الأكسدة.

    كما أنها مصدر جيد للألياف، التي تضمن تلبية المتطلبات الغذائية لجسمك، ولكن في نفس الوقت، ستجعلك تشعر بالشبع.

    5- الخضار الورقي:

    الخضروات الورقية مثل السبانخ والملفوف، وغيرها مليئة بالألياف والعناصر الغذائية.

    فالخضار خيار رائع لملء معدتك، والحفاظ على صحتك بشكل عام.

    5 أطعمة خادعة يمكنها تدمير نظامك الغذائي بالكامل
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    5 أطعمة خادعة يمكنها تدمير نظامك الغذائي بالكامل

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