حسن الرداد يفسر سر استمرار تداول شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم... فيديو

على الرغم من نفي الفنان المصري، حسن الرداد، سابقا لشائعة انفصاله عن زوجته الفنانة، إيمي سمير غانم، إلا أنها متداولة بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعاد الرداد ليؤكد لبرنامج "Lite Show" المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أن كل ما يتردد عن انفصاله عن زوجته "كلام ليس له أساس من الصحة".

وفسر حسن الرداد استمرار تداول شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم قائلا: "من يروج لهذه الشائعات عندما يختار فإنه ينتقي "ثنائي" محبوب أو له رواج لكي يقدر يحقق الترند اللي ينشده".

وسبق لحسن الرداد أن نفى انفصاله عن إيمي سمير غانم في شهر يونيو/ حزيران، إذ غرد عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "الصحافة الصفراء لا تنتهي .. للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم".

وأقيم حفل زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على شاطئ البحر في منتجع الجونة‎.‎