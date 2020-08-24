ظهور عيب "خطير" في تحديثات "تسلا" الخارقة لسياراتها الكهربائية

ظهر عيب خطير في التحديث المرتقب الذي تجهزه شركة "تسلا" الكهربائية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية.

وكانت شركة "تسلا" الأمريكية إضافة تحديثات جديدة وصفت بـ"الخارقة" لسياراتها الحديثة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تسلا تنوي أن تضيف 50 حصانا لسياراتها الجديدة "تسلا موديل 3".

وستمنح التحديثات الجديدة لـ"تسلا" سرعة قياسية خاصة إذا كان في وضع القيادة، ما يجعلها لا تحتاج إلى شحن إضافي للحصول على السرعات الجديدة.

ولكن تسلا اكتشفت أن هذا التعديل "غير متوافق" مع المركبات الخاصة بها، ويضر استقرار السيارة الكهربائية أثناء القيادة.

كما أن الشركة الأمريكية تراجعت عن التحديث، لأنه كان سيكون باهظ التكلفة، حيث سيصل إلى نحو ألفي دولار للسيارة الواحدة.

كما أن تسلا فوجئت أيضا بحصول عدد من سياراتها على تحديث مشابه من قبل مشغلين مجهولين، ما يعتقد أن قرصنة محتملة على خوادم الشركة الأمريكية.