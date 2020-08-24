يدمر أحد أعضاء الجسم... مخاطر صحية للبلوبيف بالبيض

يميل الكثير من الأطفال والبالغين إلى تناول اللحوم المصنعة مثل "البلوبيف" بسبب سهولة تحضيره ومذاقه الطيب، إلا أنه قد يتسبب في العديد من المشكلات الصحية نظرا لما يحتويه من مواد حافظة.

ومن أكثر الطرق الشائعة في إعداد "البلوبيف" هي مزجه مع البيض، ولكن يؤكد مدير معلومات الأمن الغذائي، الدكتور محمود مسعود، أن إضافة البيض إلى اللحوم المصنعة من الأخطاء الشائعة التي يفعلها الكثيرون دون أن يدركوا خطورتها، بحسب تحذيراته لموقع "الكونسلتو" الطبي.

وأوضح مسعود أن "البلوبيف" يحتوي على مادة النترات، وهي مادة تستخدم في حفظ اللحوم المجمدة، التي تكوّن مادة "النتروزامين" عند تفاعلها مع الأحماض الأمينية الموجودة بالبيض، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

ويؤكد مسعود أن المواد التي تدخل في تصنيع "البلوبيف" تهدد مرضى الكبد والضغط والقلب، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، ما يسبب الإصابة بتليف الكبد وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى احتباس السوائل بالجسم.

ويتفق معه في الرأي أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، الدكتور سيد حماد، الذي يشير إلى أن مادة النترات الموجودة في "البلوبيف" تتسبب في الإصابة ببعض المشكلات الصحية، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

وذكر حماد أن مادةة النترات قد تسبب مخاطر صحية مثل الأورام السرطانية، وإصابة معدة الأطفال بالديدان والطفيليات، كما أنه يؤثر على مستوى ذكاء الأطفال وقدراتهم الإدراكية، ويساهم في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين، وأخيرا السمنة المفرطة.

ويوجه خبراء الصحة والتغذية بعدم الإفراط في تناول تناول اللحوم المصنعة كـ"البلوبيف" والبسطرمة، وتناولها على فترات متباعدة.