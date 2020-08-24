محمد صبحي يعيد عرض مسلسله "فارس بلا جواد" كاملا دون حذف الرقابة

أعلن الفنان المصري، محمد صبحي، عن إعادة عرضه لمسلسله التلفزيوني "فارس بلا جواد"، بعد مرور 18 عاما على عرضه الأول، ولكنها ستكون كاملة دون حذف جهاز الرقابة لبعض مشاهدها.

وعبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، كتب محمد صبحي: "بناء على طلب أعضاء الصفحة.. جميع حلقات مسلسل "فارس بلا جواد" تعرض فقط على الصفحة يوميا.. أعدها الفنان محمد صبحي في 30 حلقة بدلا من 41 لتكون مركزة وبها جميع المشاهد التى حذفت رقابيا.. تعرض على مدار شهر.. وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 25 أغسطس/ آب الجاري".

وعرض مسلسل "فارس بلا جواد " لأول مرة في عام 2002، وهو من بطولة محمد صبحي، وسيمون وأشرف عبد الغفور وهناء الشوربجي وريهام عبد الغفور وهاني كمال وأمل إبراهيم وشعبان حسين وعبد الله مشرف وراندان وهو من إخراج أحمد بدر الدين.

وتدور أحداث المسلسل في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وناقش بطريقة كوميدية الصراع العربي الإسرائيلي، كما وتضمن مقتطفات من كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" الذي أثار جدلا منذ صدوره أول مرة عام 1905، ما جعل جماعات يهودية تتهم العمل أنه معاد للسامية.