رقم قياسي جديد... أحدث أغنيات فريق "بي تي إس" تحقق 100 مليون مشاهدة في 24 ساعة

وحصدت الأغنية 100 مليون مشاهدة بعد مرور يوم واحد على طرحها يوم الجمعة 21 أغسطس/ آب الجاري.

وقال متحدث باسم موقع "يوتيوب" لمجلة "فوربس" الأمريكية في بيان: "يمكننا التأكيد أن أغنية "ديناميت" لفريق "بي تي إس" سجلت رقما قياسيا جديدا على مدار 24 ساعة، متجاوزة 100 مليون مشاهدة مع 101.1 مليون مشاهدة في الـ 24 ساعة الأولى".

ومع لحظة كتابة هذه السطور، تجاوزت أغنية "ديناميت" 177 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

وكان فريق "BLACKPINK" محتفظا بالرقم القياسي (100 مليون مشاهدة في أول 24ساعة) بأغنيتهم ​​الأخيرة "How You Like That".

وطرح فريق "بي تي إس" أغنية "ديناميت" قبل طرحهم لألبومهم الغنائي القادم الذين يعكفون عليه حاليا، ومن المقرر أن يطرح في وقت لاحق من هذا العام.

ويهدف أعضاء الفريق الكوري من خلال أغنيتهم إلى تحفيز أولئك الذين يكافحون من أجل الحياة في عام 2020، في ضوء جائحة فيروس "كورونا" العالمي والاستمتاع باللحظات السعيدة.