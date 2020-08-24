3 فوائد غير متوقعة لفيتامين "إي"

فيتامين "إي" هو معدن قابل للذوبان في الدهون ومضاد للأكسدة يوجد في الفواكه والخضروات، ويتمتع بمجموعة متنوعة من الفوائد.

يمنع فيتامين "إي" تلف الخلايا من الجذور الحرة، ما يمنع تطور الخرف ومرض الزهايمر. وأوجدت دراسة تم نشرها عبر مجلة "The Journals of Gerontology" في سنة 2018 أن المستوى المنخفض من فيتامين "إي" في الجسم مرتبط بشيخوخة الخلايا.

المناعة

يزيد فيتامين "إي" من مستوى الخلايا اللمفاوية التائية والخلايا المناعية. ووفقا لمقال نشرته مجلة "IUBMB Life"، فإن نقص هذا الفيتامين يؤثر على الاستجابة المناعية عن طريق تغيير وظيفة الخلايا التائية وإنتاج الأجسام المضادة. ووجد أيضا أن تناول فيتامين "إي" يمكن أن يقلل من هذه التأثيرات، وفق منتدى "medikforum".

فقدان الذاكرة

وجدت دراسة نشرت في صفحات مجلة "JAMA" العلمية أن تناول فيتامين "إي" أدى إلى إبطاء التدهور المعرفي في مرض الزهايمر.