عمرو دياب ودينا الشربيني حبيبان في أغنية "أماكن السهر"... فيديو

طرح المطرب المصري، عمرو دياب، اليوم الاثنين، أحدث أغانيه "أماكن السهر"، والتي تشهد على مشاركة الممثلة، دينا الشربيني، في مشاهدها كموديل رئيسي معه.

وشارك دياب الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "تويتر" وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

واجتازت الأغنية 100 ألف مشاهدة على "يوتيوب" بعد مرور 88 دقيقة من طرحها على قناة عمرو دياب.

ويظهر عمرو دياب مع دينا الشربيني في أغنية "أماكن السهر" كحبيبين في أحد الأماكن السياحية، ويلهوان على الشاطئ ويقضيان سهرات ممتعة مع أصدقائهما.

والأغنية من إخراج أحمد النجار، وكلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.