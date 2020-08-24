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    مدربة عالمية تقدم 5 أسرار لتنحيف الخصر

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    قدمت خبيرة التغذية وإنقاص الوزن أوتومن كالابريس، الحاصلة على شهرة واسعة من خلال مساعدة المتدربين لديها بالحصول على "جسم البحر" (الجسم الرشيق) وخسارة عشرات الكيلوغرامات من دون اتباع نظام غذائي.

    قامت كالابريس بإطلاق كتابها الجديد الذي يحمل عنوان "اخسر الوزن كالمجانين، حتى لو كان لديك حياة مجنونة".

    وفي لقاء مع صحيفة "eatthis" قدمت المدربة الشهيرة 5 أسرار هامة جدا لتنحيف الخصر وإنقاص الوزن من دون اتباع حمية غذائية.

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    ونوهت المدربة إلى أنه في البداية من الضروري التخلص من كلمتي "حمية" أو "ممنوع" الأكل، حيث يجب إبعاد الذهن عن هذه الكلمات لأنها من شأنها أن تسبب "البؤس والفشل" وتناول المزيد من الطعام على حد تعبيرها.

    ونوهت كالابريس إلى أنها عانت في السابق من هذه المشكلة، لكنها فعلت شيئا هاما وهو "اكتساب السيطرة"، السيطرة على الأشياء التي تدخل إلى الفم.

    التحكم بحصص الطعام

    تشدد كالابريس على أن القاعدة الأكثر أهمية في تناول الطعام الصحي هي ممارسة التحكم بحصص الطعام في كل وجبة أو في الوجبات الخفيفة، وقالت: "عندما تتحكم بحصص الطعام، فإنك لن تمد معدتك مما يجعل من الصعب الشعور بالشبع بسرعة، فلن ترهق جهازك الهضمي أو تشجع جسمك على تخزين الدهون الزائدة، ستحافظ على نشاط جسمك طوال اليوم وتحافظ على تسريع عملية التمثيل الغذائي الخاص بك".

    تقليل السكريات والأطعمة المصنعة

    تنبه كالابريس على ضرورة تناول الطعام الصحي وتجنب باقي الأطعمة وتقول: "نحن نفرط في تناول الأطعمة المعالجة، تلك الأطعمة المحملة بالسكريات المضافة والمواد الحافظة وصبغات الطعام والملح والزيوت المهدرجة".

    وأضافت: "إذا أردت الحصول على نسخة جديدة مصغرة من جسدك، فقط قلل من تناول هذه الأطعمة المصنعة، أفضل طريقة للقيام بذلك هي إعداد وجبات مطبوخة في المنزل من مكونات حقيقية وكاملة".

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    توزيع المغذيات "الكبيرة"

    بحسب الخبيرة، "هناك ثلاثة مغذيات كبيرة المقدار وهي: البروتين والكربوهيدرات والدهون. كلها ضرورية في النظام الغذائي الصحي. ومع ذلك، غالبا ما نخطئ في ناحية معينة، هي أننا نفرط في تناول طعام ونتجاهل آخر".

    وتضيف كالابريس: "من المهم أن يكون لديك التوازن الصحيح للأغذية التي تتضمن هذا المقادير الثلاثة، نستخدم تقسيم 40-30-30 والذي يعمل بشكل جيد لفقدان الوزن، والذي يعني 40٪ كربوهيدرات صحية، و30٪ بروتينات قليلة الدهون، و30٪ دهون صحية".

    لا للحرمان

    تقول كالابريس إن النظم الغذائية هي مجرد كوارث، إنها تحول الطعام إلى مشكلة، "الطعام ليس مكافأة تتلقاها عندما تفعل شيئا جيدا أو تحرم منه إذا شعرت أنك فعلت شيئا خاطئا، تذكر أن الطعام هو الوقود، إنه ما يصنع جسمك".

    الخطوة الأولى هي الأهم

    الخطوة الأولى المهمة جدا في أية خطة لفقدان الوزن، كما تقول كالابريس، حيث تحدد السبب الحقيقي والقوة الدافعة لك لبدء طريقة صحية لتناول الطعام، وتقول "السبب وراء خطتك يبقيك على المسار الصحيح في الأيام الصعبة". فقط عليك الإجابة عن هذه الأسئلة، ماذا سيحدث عند انخفاض وزنك، كيف ستشعر، عندها ستجد الحافز لاتباع الحمية.

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