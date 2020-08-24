داليا البحيري تروي تفاصيل تعرضها للتحرش على الشاطئ

وذكرت أنها في الفترة الأخيرة تعرضت للتحرش مرات عديدة، وكان آخرها في الأيام الماضية عندما اقترب المتحرش منها، ما أثار استفزازها، بحسب تصريحاتها لصحيفة "الراي" الكويتية.

وقالت إنها "ضربت المتحرش، ولم يرد عليها من جانبه واختفى سريعا، قبل أن يتدخل المارة على الشاطئ ويعتدوا عليه، وهذا ما يحدث في مثل هذه المواقف".

وطالبت داليا البحيري في هذا الصدد كل فتاة أو سيدة تتعرض للتحرش أن تفصح عما تعرضت له، وألا تخفي مثل هذه الأحداث، وأن تتعامل معها بقوة وتبلغ الأشخاص المعنيين.

وأشارت إلى أن ما يساعد على ذلك هو "التعديلات الأخيرة للقوانين في مصر، والتي شددت في عقوبات التحرش، وفي الإبلاغ عن وقائع التحرش والمتحرشين، لأن الدولة المصرية تولي هذا الملف عناية خاصة، وتنشر فرقا أمنية في المناسبات لمطاردة المتحرشين والإمساك بهم".

وتابعت داليا البحيري أن هذا سيؤدي لوقف هذه التحرشات، ولكن من خلال المجتمع والسلطة والقانون.

يشار إلى أن عدد من الفنانات المصريات كشفن في الفترة الماضية عن تعرضهن لوقائع تحرش بهن، ومنهن الممثلة هنا الزاهد.