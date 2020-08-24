معركة حامية داخل قطار بسبب مقعد... فيديو

دارت معركة حامية داخل إحدى القطارات في الصين، بسبب نزاع على مقعد يجلس عليه شخص بينما يدعي آخر أنه يملك التذكرة الخاصة برقم المقعد.

ونشرت صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطع فيديو، يرصد جانبا من المعركة التي دارت بين الشخصين، مشيرة إلى أن الشخص الذي يجلس على المقعد اشتعل غضبا عندما طلب منه شخص آخر أن يتركه لأنه يملك التذكرة الخاصة برقم المقعد الذي يجلس عليه.

ويظهر الفيديو محاولة أحد الأشخاص الحديث إلى آخر يجلس على مقعد داخل عربة القطار، قبل أن ينهض الأخير ويبدأ في التعدي عليه.

وقالت الصحيفة إن الرجل بقي على المقعد حتى قدوم الشرطة، التي قامت باحتجازه لمدة 5 أيام، مشيرة إلى أن هذا الحادث أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

When a man takes another passenger's rightful seat, and got aggressive when told to give it up. pic.twitter.com/lQhZeSjiay — SCMP News (@SCMPNews) August 24, 2020

واستقبل مستخدموا التواصل الاجتماعي هذا الفيديو برفض واستهجان لسلوك الرجل الذي رفض ترك المقعد لصاحبه، معتبرين أنه أمر مخزي عندما يفعل ذلك خاصة أنه قام بالاعتداء على صاحب المقعد، مشيرة إلى مطالبات البعض بأن يتم وضع هذا الشخص على قائمة سوداء.