"المحارب الأسود"... إيطاليا تطلق اسم شخصية من أصول عربية على محطة ميترو بعد ضغوط أهلية... صور

كرمت السلطات الإيطالية شخصية قديمة من أصول عربية، كان لها أثرا كبيرا في التاريخ الإيطالي، من خلال تسمية محطة ميترو جديدة قيد الإنشاء باسمها.

صوت مجلس مدينة العاصمة الإيطالية روما، في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب الجاري، على تسمية محطة ميترو جديدة قيد الإنشاء في العاصمة باسم هذه الشخصية.

وأطلق مجلس المدينة اسم "جورجيو مارينكولا"، وهو مواطن إيطالي من أصول صومالية على محطة الميترو تكريما له حيث كان له دور بارز في "المقاومة الإيطالية" بحسب "بي بي سي".

يأتي هذا القرار بعد عدول السلطات الإيطالية عن تسمية سابقة كانت ستطلقها على المحطة، حيث كان من المقرر تسميتها "أمبا أرادام إيبينو"، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي نفذتها إيطاليا في إثيوبيا.

وبحسب الصحيفة، فقد نفذ في هذه الحملة "جرائم شنيعة" في إثيوبيا عام 1936 عندما أطلقت "القوات الفاشية العنان للأسلحة الكيميائية وارتكبت جرائم حرب في معركة أمبا أرادام".

ونفذ المواطنون حملة واسعة بهدف تغيير الاسم، على خلفية الاحتجاجات (حياة السود مهمة) الواسعة التي شهدها العالم بعد مقتل جورج فلويد في أمريكا.

Italy's Rome city council voted earlier this month to name a future metro station in honor of Giorgio Marincola, a Somali-born who was a member of the Italian resistance.

He is believed to be the only Afro-Italian to have earned the Gold Medal of Military Valour. #Somalia pic.twitter.com/NAQwG4WTR8 — Felix Tih (@Felix_Tih) August 23, 2020

وقام الناشطون بتعليق لافتات على محطة الميترو طالبوا فيها بضرورة عدم التذكير "بالاضطهاد" مذكرين بحياة "المحارب الأسود" جورجيو مارينكولا، القصيرة والرائعة.

Many people have said this is your doppelgänger from the past or that you must be related somehow! It’ll be an honour if I was.



Do we look a like? For those of you who don’t know this is Giorgio Marincola, an Italian-Somali who was a member of the Italian resistance. pic.twitter.com/bxFB9tzZjR — Mohamed Mohamud (@moamohamud) August 23, 2020

واشتهر مارينكولا بنشاطه الكبير في فترة مقاومة النازية ومنح عام 1953، وسام "ميداليا دورو ألفالور ميليتير"، وهو أعلى وسام عسكري في إيطاليا.

قتل "المحارب الأسود" عن عمر يناهز 21 عاما، على نقطة للتفتيش بتاريخ 4 مايو/ أيار عام 1945 بنيران ألمانية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وولد مارينكولا في بلدة ماهاداي على نهر شبيلي شمال مقديشو عام 1923، من والدة صومالية تدعى أشكيرو حسن، وأب أيطالي يدعى جوسيبه مارينكولا، وهو ضابط في الجيش.