مطار القاهرة يضبط مسافرا بحوزته "كل الممنوعات"... صورة

ألقت السلطات الأمنية المصرية في مطار القاهرة الدولي، القبض على راكب أمريكي من أصل مصري، بحوزته "كل الممنوعات" الممكن تهريبها.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، حاول الراكب تهريب أسلحة بيضاء وسيف أثري من العصر الأموي وقطع أثرية من عصور مختلفة وملابس عسكرية ومواد مخدرة وطائرة تجسس، داخل حقائبه.

وكان الراكب قد وصل من الولايات المتحدة إلى مصر عبر ألمانيا.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول الراكب، اشتبه فيه رجال الجمارك فقاموا بتفتيش حقائبه وإذ بهم يعثرون على المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكب وتحريز المضبوطات وتحرير محضر.