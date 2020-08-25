8 نصائح لتفادي مضاعفات اضطراب ضغط الدم

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، إلى اتباع نمط حياة صحي لتفادي الأثار الناجمة عن الأمر.

ويعرض موقع "الكونسلتو"، ثماني نصائح للوقاية من مضاعفات اضطرابات ضغط الدم.

يجب الحرص على قياس ضغط الدم باستمرار على مدار اليوم، خاصة عند التعرض لمواقف طارئة، أو تناول أحد الأطعمة التي ترفع أو تخفض ضغط الدم.

ضرورة التواصل مع الطبيب المعالج عند ملاحظة أي تغيرات في قياس الضغط لثلاثة أيام متتالية.

ممارسة التمارين الرياضية، حيث تساعد على تحسين تدفق الدم في أنحاء الجسم المختلفة، وبالتالي ضبط ضغط الدم.

تفادي الحصول على أي أدوية لضغط الدم دون استشارة الطبيب المختص.

الحرص على اتباع روتين غذائي صحي، وتجنب تناول الأطعمة التي تسبب اضطراب في الضغط الدم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، لما له من دور مساعد في استقرار ضغط الدم.

تفادي التعرض للضغط العصبي، ومحاولة التحكم في الغضب قدر الإمكان.

تناول كميات مناسبة من المياه والتي تساعد على تحسين تدفق الدم في الجسم، وبالتالي التحكم في ضغط الدم.