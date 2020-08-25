أسرع من البشر بـ "10 دقائق" ... تطوير روبوت لإجراء مسحة الأنف... فيديو

طورت شركة "Brain Navi" روبوت صغير الحجم لإجراء اختبارات مسحة الأنف بهدف الحد من انتقال عدوى فيروس كورونا من المريض إلى الطبيب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستعين الروبوت بتقنية التعرف على الوجه والتصوير ثلاثي الأبعاد.

ويضع المرضى مشبكا على أنفهم حتى تتمكن الآلة من تحديد نقاط معينة ووضع رؤوسهم في دعامة معدنية لإبقاء وجههم مستقيما أثناء إجراء المسحة.

ويدخل الروبوت مسحة طويلة في الأنف من أجل جمع العينات ثم يضعها في قنينة.

وتقول الشركة المطورة إن الروبوت يجري الاختبار في خمس دقائق، مقارنة بـ15 دقيقة عندما يقوم به العنصر البشري.