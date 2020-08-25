الموت يفجع سعد لمجرد

فُجع المطرب المغربي، سعد لمجرد، بوفاة أحد أفراد أسرته.

وأعلن لمجرد عن وفاة خالته، التي شارك صورة لها معه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وطلب من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب سعد لمجرد مع الصورة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا خالتي حبيبتي الحنينة، الله يرحمك ويغفر لك، ادعوا لخالتي ثورية جبران بالرحمة ومغفرة الذنوب وجنات الفردوس الأعلى".

من ناحية أخرى، تجاوزت أحدث أغنيات سعد لمجرد "عدى الكلام" الـ40 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وهي أول أغنية له باللهجة المصرية.

وكان سعد لمجرد أجّل طرح أغنيته أكثر من مرة مراعاة لوفاة عدد من الفنانين في العالم العربي، وأبرزهم الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، التي توفيت بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

وأغنية "عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، ومن إخراج حكيم غراب.