مقبرة الريفيين... باحث يكتشف مقبرة تضم 400 قبر من أيام الحرب الأهلية الإسبانية

قال باحث مغربي في إسبانيا، إنه توصل إلى كشف جديد في أقصى الشمال الإسباني.

وحسب صحيفة هسبيرس المغربية، توصل الباحث عبد الله يعلي، إلى نتائج أولية تشير إلى وجود مقبرة في منطقة فالديس الإسبانية.

وتعود المقبرة إلى عام 1936 وقت انطلاق الحرب الأهلية في إسبانيا.

وتضم المقبرة حسب الباحث بين 400 إلى 500 قبر لريفيين من ضحايا التجنيد الإجباري، الذي فرض إجباريا في الريف.

وأشار الباحث إلى أنه بصدد إعداد ملف عن مقبرة الريفيين في الشمال الإسباني، بعد الإطلاع على وثائق الحرب الأهلية.