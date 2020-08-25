ثعبان أناكوندا يسحق تمساح وظهور مفاجئ ينهي المعركة.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لثعبان أناكوندا ضخم وهو يعتصر تمساح ويحاول ابتلاعه.

ويظهر الثعبان في الفيديو وهو ملتف على جسم التمساح في حاولة لتكسير عظامه تمهيدا لابتلاعه، في إحدى المدن البرازيلية.

وتسبب الظهور المفاجئ لمجموعة من السكان، في إنهاء المعركة وإنقاذ التمساح.

وقام السكان بربط الثعبان بحبل وجره بعيدا عن التمساح، الذي فور إفلاته من السحق هرب بعيدا وهو متأثر من المعركة.