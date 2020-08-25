تفعيل ميزة أمنية منتظرة في هواتف "سامسونغ" غير المتصلة بالإنترنت

طرحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، في الأسبوع الحالي، تحديثا يساعد على تفعيل ميزة "Find My Mobile" في هواتفها الذكية، دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

وكانت تساعد ميزة "find My Mobile" في العثور على الهواتف المفقودة، على غرار ميزة "Find my Phone" المتوافرة في هواتف "آيفون" الذكية، بحسب موقع "ذا فيرج".

وستعزز وظيفة "البحث بدون اتصال إنترنت" الجديدة شبكة من أجهزة هواتف "غلاكسي" القريبة من بعضها لرصد بعضها دون استخدام إنترنت لاسلكي "واي فاي" أو من مزود الخدمة، وهي مشابهة لميزة "Community find" التي يتم تفعيلها بين مستخدمي هواتف "سامسونغ" عند التواجد خارج نطاق تغطية "بلوتوث".

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.



Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020

وإذا تم تمكين ميزة "البحث في وضع عدم الاتصال بالإنترنت"، فسيكون هاتفك الذكي قادرا أيضا على البحث عن أجهزة أخرى، مما يعني أنك ستتمكن من مساعدة الآخرين في العثور على هواتفهم المفقودة إذا كنت في النطاق المطلوب، وكذلك رصد ساعات وسماعات أذن خاصة بك استخدمتها مؤخرا.

ولا يتم تفعيل الميزة بشكل افتراضي، ولكن يمكنك تفعيلها وتعطيلها في إعدادات هاتفك وتشفير موقعك بلا اتصال بالإنترنت إذا كنت قلقا من اختراق خصوصيتك.