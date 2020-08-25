سعودي يشعل النار من الرمال دون ثقاب أو قداحة.. فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل سعودي يشعل النيران من الرمال عن طريق التلامس، بدون استخدام ثقاب أو قداحة أو أي مصدر خارجي للنار.

ويظهر في مقطع الفيديو، الرجل وقد أحضر كومة من القش ووضع فوقها مادة محفزة على الاشتعال، وبمجرد تمرير عصا على الرمل أشتعلت كومة القش.

وفسر الرجل الأمر قائلا: "الرمل فيه كهرباء، فقط اخلع نعليك وادفع كفك في الرمال بالقرب من القش، ثم ممرر العصا على الرمل بيدك الأخرى. على الفور ستشتعل النار".