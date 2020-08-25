أغنية حسين الجسمي بالمصرية "بالبنط العريض" تتخطى 15 مليون مشاهدة

تخطت أحدث أغنيات المطرب الإماراتي حسين الجسمي، حاجز 15 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها على موقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان: حسين الجسمي وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر توما.

وأثنى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفنانين عرب على إيقاعات الأغنية وكلماتها الخفيفة، كما شاركت بعض الفنانات مقاطع مصورة لهن وهن يرقصن على أنغامها، مثل رانيا يوسف وسوسن بدر.

View this post on Instagram حبيتها أوي 😍 @7sainaljassmi A post shared by Sawsan Badr / سوسن بدر (@sawsanbadrofficial) on Aug 23, 2020 at 10:30am PDT

ويتزامن نجاح أغنية "بالبنط العريض" مع احتفال حسين الجسمي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ41.

وبتلك المناسبة، شارك الجسمي صورة نادرة له من مرحلة الطفولة، وكتب معها: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 والحمد لله على كل نعمه واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".

وشهدت الفترة الماضية نشاط فني مكثف لحسين الجسمي، إذ طرح قبل أغنية "بالبنط العريض" أغنيتان ناجحتان هما "أهواك للموت" من ألحانه وكلمات العالية وتوزيع موسيقي وليد الفايد و"الحساس" كلمات الشاعر أحمد الصانع وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر حسام كامل.

وكان حسين الجسمي تعرض لحملة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، والتي اتُهم فيها بأنه "فأل سوء" على لبنان، نظرا لأنه غنى في حفله الذي أقيم في "دبي أوبرا" أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، كما غرد قبل يومين من حادث انفجار مرفأ بيروت عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "بحبك يا لبنان لتخلص الدني".