بعد وقف برنامجها... بسمة وهبة تسافر للخارج في رحلة علاجية

سافرت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، إلى خارج البلاد، اليوم الثلاثاء، في رحلة علاجية، وطلبت الدعاء لها بالشفاء.

وأعلنت وهبة عن رحلتها العلاجية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، إذ شاركت صورة لها من داخل الطائرة وهي مرتدية الكمامة الطبية.

وكتبت بسمة وهبة مع صورتها: "رحلة علاجيه خارج البلاد اللهم ارچعني مجبورة الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعاؤكم".

وتشارك بسمة وهبة حاليا في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر، ولكن صدر اليوم الثلاثاء قرارا بوقف البرنامج لحين تنفيذ خطة تطويره، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وكانت بسمة وهبة قد نجت مع الفنانة السورية أصالة نصري، من حادث كبير وقع في شهر يوليو/ تموز، بعد اصطدام دراجتهما المائية بصخرة في بحر الإسكندرية شمالي مصر.

وكتبت وهبة على "إنستغرام": "أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة..أصاله كانت سايقة (الچيت سكي) بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع".

يشار إلى أن بسمة وهبة كانت تقدم برنامج "شيخ الحارة"، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، ولكنها قدمت استقالتها منها بسبب حلقة استضافت فيها الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، التي تحدثت فيها عن زواج المخرج المصري خالد يوسف منها.