كيف تتحول السيارات إلى مطاعم متنقلة... فيديو

تسببت جائحة كورونا في تغيير سلوكيات البشر حول العالم وتسابقت المنشآت التجارية والصناعية في ابتكار أساليب جديدة يمكنها تحقيق أهدافها مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأصبحت المطاعم من أبرز المنشآت التجارية التي استطاعت التكيف مع الأزمة بابتكار أساليب جديدة، بعضها يتمثل في استخدام المركبات لتكون مطاعم متنقلة تمكن الزبائن من الحصول على وجباتهم دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة أو الانتظار في أماكن مزدحمة أو داخل صالات مغلقة.

Here's how food trucks are adapting to the new realities of stay-at-home world with less foot traffic pic.twitter.com/6x93TuMr9D — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 25, 2020

ونشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه لاستخدام بعض المركبات مطاعم متنقلة، مشيرة إلى أن هذه الفكرة تم تطويرها لتلبي طلبات الزبائن على نطاق واسع منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتقول الوكالة إن تلك الأساليب استطاعت الوصول إلى جمهور جديد، مشيرة إلى أنها أصبحت بديلا للمطاعم التقليدية في بعض الأماكن خاصة أنها أصبحت تركز على تقديم وجبات العشاء، وتوفير أطعمة متنوعة خاصة تلك التي يحبها الأطفال، إضافة إلى استعدادها لتقديم وجبات كبيرة الحجم.