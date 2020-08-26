لم تفسده قيود كورونا... حفل تخرج مبهر في الهند بنظام الواقع الافتراضي... فيديو

استضافت أفضل جامعات تكنولوجيا المعلومات في الهند حفل توزيع جوائز التخرج عن طريق نظام الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد "VIRTUAL 3D".

وأقام المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي "IIT Bombay" حفل دعوة لبيئة افتراضية من خلال إنشاء صور رمزية ثلاثية الأبعاد فريدة لأكثر من 2000 من طلابه، وذلك بسبب القيود المفروضة على التجميع وسط جائحة فيروس كورونا.

IIT Bombay holds its 58th convocation ceremony;



Awards Degrees to Students' Virtual avatars.@iitbombay pic.twitter.com/QGnercGhD2 — All India Radio News (@airnewsalerts) August 23, 2020

أرسل المعهد، الذي يعتبر أحد أفضل المعاهد التقنية في الهند، خريجيه الافتراضيين، يوم الأحد، الماضي الشخصيات الرمزية للطلاب للحصول على شهاداتهم وميدالياتهم بعد السير في بيئة ثلاثية الأبعاد مصممة لتبدو وكأنها حقيقية.

Today is a special day for many @iitbombay students & their families, also for the entire #IITBombay community



A one-of-its-kind #VirtualReality digital convocation is being held today, in the unprecedented situation due to #COVID19



LIVE from 1.30 PM: https://t.co/eu6wp5O1Ur pic.twitter.com/EJO6vCpJMW — PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) August 23, 2020

وكان دنكان هالدين من جامعة برينستون، والفائز المشترك بجائزة نوبل لعام 2016، ضيفًا رئيسيًا مدعوًا في الحفل، ومُثل أيضًا بنموذج كمبيوتر.

Honored to receive a Ph.D. degree at 58th Convocation @iitbombay. The Committee presented everyone with cool personalized avatars. I thank @iitbombay, lovely people from my beloved department CUSE, and @DrArnabJana for constant support and everlasting fun. pic.twitter.com/qyCCjaEFcz — deepank verma (@verma_deepank) August 23, 2020

وبالحكم على ردود أفعال الخريجين، لا يبدو أن قيود (كوفيد-19) قد أفسدت اللحظة بالنسبة لهم. حتى أن بعض الطلاب أشاروا إلى الصور الرمزية المبسطة ثلاثية الأبعاد على أنها "رائعة".

Probably the first time in the world where e-convocation is all in virtual mode and everyone could connect and feel the presence in almost real times. Students are taking their awards as their own avatar. All music is created by our students. #IITBombay https://t.co/9rRyWN5oAB pic.twitter.com/fRaTfYwwcp — Susmita Naskar (@profsusmita) August 24, 2020

وقال ضيف شرف آخر، وهو المستثمر الأمريكي ستيفن شوارزمان: "الهند مهيأة للمطالبة بأحد أكبر مراكز الابتكار في العالم".

تم تصميم الحفل ليكون أكثر من مجرد رسم متحرك لعملية التخرج. ربط المعهد الطلاب فعليًا بأصدقائهم وأولياء أمورهم ونظم عروض جماعية صغيرة من بيوت الشباب.