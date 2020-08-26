وفاة عميد الدراما السعودية

توفي، اليوم الأربعاء، الفنان السعودي محمد حمزة، الملقب بـ"عمدة الدراما السعودية"، عن عمر ناهز 87 عامًا.

وبحسب موقع صحيفة "عاجل" السعودية توفي، اليوم الأربعاء، الفنان محمد حمزة بعد مسار حافل في الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

وعمل حمزة في البداية كموظف في شركة الطيران المدني، إلا أنه اتجه إلى التمثيل وكتابة المسلسلات، وكذلك إنتاج مجموعة من المسلسلات.

وشارك حمزة في بطولة مجموعة من المسلسلات الخليجية والعربية ومنها مسلسل "ليلة هروب" (1989)، ومسلسل "أصابع الزمن" (1982)، ومسلسل "قصر فوق الرمال" (1992)، و"أين الطريق" (1999)، و"دموع الرجال" (2001)، و"الزير سالم" والذي شارك فيه البطولة مع النجوم المصريين محمود يس ويوسف شعبان وفردوس عبد الحميد، وآخر الأعمال التي شارك فيها مسلسل "أهل البلد" (2013).

وتم تكريم حمزة في 2006، في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون تقديرًا لما أسداه للفن العربي.