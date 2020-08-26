في حادثة غريبة... فيتنامي لم يغسل ويقص شعره منذ 80 عاما... فيديو

يفاخر الفيتنامي نغوين فان شين البالغ من العمر 92 عاما بضفائره، التي تجاوز طولها 5 أمتار ولم يلمسها مقص أو ماء أو مشط منذ 80 عاما.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن شين، الذي يؤمن بعقيدة تنص على ترك ما يولد به الشخص دون أن يمسه قوله: "لا أجرؤ على تغيير أي شيء، ولا حتى تمشيطه، أعتقد أنني إذا قمت بقص شعري فسوف أموت".

وقال شين الذي يسكن قرية غرب مدينة هوشي منه: "ذات مرة كنت أقوم بتمشيط شعري الأسود السميك، لكن عندما سمعت النداء من القوة الإلهية، علمت على الفور أنه تم اختياري، ومن هنا قررت عدم قص أو تمشيط شعري مرة ثانية".

وأضاف شين، أنه فقط يقوم برعايته، ويغطيه بوشاح لإبقائه جافا ونظيفا ولطيف المظهر.

وروى شين، أنه طلب منه عندما كان تلميذا أن يحلق شعره، لكنه رفض وغادر المدرسة وقرر عدم قص أو تمشيط أو غسل شعره أبدا.

وأضافت الصحيفة أن "لوم" ابن شين الخامس، البالغ من العمر 62 عاما، يساعد والده في رعاية ضفائره، والذي يعتنق العقيدة نفسها.