"لا تجيد اللغة الإنجليزية"... الممثلة بيت ميدلر تسخر من ميلانيا ترامب

سخرت الممثلة الأمريكية بيت ميدلر من لهجة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، في ختام الليلة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الثلاثاء، في حديقة الورود في البيت الأبيض.

ونشرت ميدلر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء تسخر فيها عن عدم اتقان ميلانيا ترامب للغة الإنجليزية قائلة: "يا إلهي.. ما زالت لا تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية".

Oh, God. She still can’t speak English. — bettemidler (@BetteMidler) August 26, 2020

وواصلت ميدلر السخرية علي ميلانيا ترامب، كونها من أصل سلوفيني وعن ضعف لغتها الإنجليزية، وكيف أن 4 سنوات في البيت الأبيض لم تصلح أي شيء.

ولقيت الممثلة الأمريكية انتقادات حادة، حيث اتهم البعض ميدلير بنشر بتغريدات معادية للأجانب.

وكتب الممثل جيمس وودز "حزب التنوع يسخر من أمريكية بسبب لهجتها..".

The party of diversity mocks an American for her accent... https://t.co/K0Bm2IvvBK — James Woods (@RealJamesWoods) August 26, 2020

إلى ذلك، أعربت ميدلرعن امتنانها كأمريكية ودعمها لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.