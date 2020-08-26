بحث طبي: بخاخ حشرات يقتل فيروس كورونا

توصل بحث حديث في بريطانيا، إلى منتج يتواجد في بخاخ طارد للحشرات قادر على قتل فيروس كورونا المستجد.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، أوضح البحث الصادر عن المعهد البريطاني لعلوم الدفاع والتكنولوجيا، أن المنتج يعرف بـ"سيتريوديول" ويجري استخدامه ضد البعوض.

ورجح العلماء أن يكون هذا المنتج قادرا على الحماية من خلال طبقة بروتينات تقي من التقاط فيروس كورونا المستجد.

The company that produces Citriodiol believed it could offer protection against the novel coronavirus.

Jacqueline Watson, managing director of Citrefine International Ltd, told me in April she’d like the government to support a formal testing programme.https://t.co/GCdYKmmxYI — Deborah Haynes (@haynesdeborah) August 26, 2020

يشار إلى أن البخاخ المخصص للوقاية من البعوض، ليس كافيا بشكل تام، حيث لا يغني عن وسائل الوقاية الأخرى مثل ارتداء الكمامة والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي.

ويمتلك الجيش البريطاني مخزون من هذا البخاخ المخصص للقضاء على البعوض، وتم تجربته قبل ظهور نتائج الدراسة الحديثة لعدم وجود آثار جانبية محتملة.