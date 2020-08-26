مرآة السماء... فيديو لأضخم منصة زجاجية في العالم

تمتلك بعض المناطق الطبيعية مناظر رائعة تصبح أكثر جمالا عندما يتم رؤيتها من مكان مرتفع، وهو ما فعلته الصين بتصميم منصة زجاجية ضخمة على قمة أحد الجبال.

واستطاع مهندسون صينيون تصميم منصة زجاجية تعد الأضخم في العالم على قمة إحدى الجبال بمقاطعة هوبي، تمكن من يصعد إليها من رؤية صورة فريدة لتلك الطبيعة التي يجتمع فيها الماء والشجر والجبال في مكان واحد.

ونشرت صحفة "مودرن تشاينا" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد منصة زجاجة عملاقة يطلق عليها "مرآة السماء"، مشيرة إلى أنها توصف بـ"أضخم منصة زجاجية في العالم".

ولفتت الصفحة إلى أن تلك المنصة الزجاجية يدخل في تصميمها نحو 500 طن من الحديد ونحو 1500 متر مربع من الزجاج.

STR منظر من الجو مقاطعة هوبي الصينية

ويظهر الفيديو المنصة الزجاجية المقامة على قمة جبل على شكل تصميم دائري يصعد إليه الناس ليشاهدوا جمال الطبيعة من مكان مرتفع يكشف كل تفاصيلها.

Mirror of the sky in #Hubei, the world's #biggest glass viewing platform, was built with 500 tons of steel and 1,500 square meters of glass! #AmazingChina pic.twitter.com/XkvSvURLpK — Modern China (@PDChinaBusiness) August 25, 2020

وتعد تلك المنصة الزجاجة مكانا لمشاهدة الطبيعة الجميلة وبها وسائل للترفيه إضافة إلى طريقة تصميمها، التي تظهر مهارة هندسية فريدة عندما يتم التقاط صورها من الجو.