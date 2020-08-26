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    أطول جسر من زجاج في العالم زانغجياجي في الصين

    مرآة السماء... فيديو لأضخم منصة زجاجية في العالم

    © AFP 2020 / Fred Dufour
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    تمتلك بعض المناطق الطبيعية مناظر رائعة تصبح أكثر جمالا عندما يتم رؤيتها من مكان مرتفع، وهو ما فعلته الصين بتصميم منصة زجاجية ضخمة على قمة أحد الجبال.

    أطول جسر زجاجي في العالم - جسر زجاجي يمر من فوق وادي زانغجياجي بمقاطعة هونان في الصين
    © REUTERS / China Daily
    أطول وأعلى جسر زجاجي في العالم
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    واستطاع مهندسون صينيون تصميم منصة زجاجية تعد الأضخم في العالم على قمة إحدى الجبال بمقاطعة هوبي، تمكن من يصعد إليها من رؤية صورة فريدة لتلك الطبيعة التي يجتمع فيها الماء والشجر والجبال في مكان واحد.

    ونشرت صحفة "مودرن تشاينا" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد منصة زجاجة عملاقة يطلق عليها "مرآة السماء"، مشيرة إلى أنها توصف بـ"أضخم منصة زجاجية في العالم".

    ولفتت الصفحة إلى أن تلك المنصة الزجاجية يدخل في تصميمها نحو 500 طن من الحديد ونحو 1500 متر مربع من الزجاج.

    منظر من الجو مقاطعة هوبي الصينية
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    منظر من الجو مقاطعة هوبي الصينية

    ويظهر الفيديو المنصة الزجاجية المقامة على قمة جبل على شكل تصميم دائري يصعد إليه الناس ليشاهدوا جمال الطبيعة من مكان مرتفع يكشف كل تفاصيلها.

    وتعد تلك المنصة الزجاجة مكانا لمشاهدة الطبيعة الجميلة وبها وسائل للترفيه إضافة إلى طريقة تصميمها، التي تظهر مهارة هندسية فريدة عندما يتم التقاط صورها من الجو.

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    الكلمات الدلالية:
    ترفيه, الأشجار, الصين
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