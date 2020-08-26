في بولندا... الأفيال تتعاطى الماريغوانا للتخفيف من ضغوطها النفسية

قالت حديقة حيوانات وارسو في بولندا، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ في إعطاء الماريغوانا الطبية للأفيال، كجزء من مشروع تجريبي رائد لاختبار كيفية تقليل مستويات التوتر لديها.

وقالت الطبيبة البيطرية المسؤولة عن المشروع، أغنيسكا كزوغكوفسكا، لوكالة "فرانس برس"، إن القنب الطبي يستخدم في جميع أنحاء العالم لعلاج الكلاب والخيول، لكن "هذه ربما تكون المبادرة الأولى من نوعها للفيلة".

سيتم إعطاء الأفيال الأفريقية الثلاثة في حديقة الحيوان جرعات سائلة من تركيز عالٍ من كانابيديول القنب المريح من خلال خراطيمها.

وقالت أغنيسكا إن كانابيديول القنب لا تسبب النشوة ولا آثارًا جانبية ضارة على الكبد والكلى، مضيفة: "إنها محاولة لايجاد بديل طبيعي جديد للطرق الحالية لمكافحة التوتر وخاصة العقاقير الصيدلانية".

وأضافت تن المشروع يأتي في وقت مناسب حيث اضطر قطيع حديقة الحيوان مؤخرًا للتعامل مع وفاة أنثى رئيسية. تراقب حديقة الحيوان ضغوط الأفيال عن طريق فحص مستويات الهرمونات لديها ومن خلال المراقبة السلوكية.

وبحسب أغنيسكا، فإن الأمر سيستغرق نحو عامين قبل أن يحقق فريقها أي نتائج حاسمة. إذا نجحت، يمكن تجربة المبادرة مع حيوانات أخرى تعيش في الحديقة.