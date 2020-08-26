ميزة مهمة تقترب من الظهور في "واتسآب"

وبحسب موقع "وابيتاإنفو"، تمكن الميزة الجديدة مستخدمي "واتسآب" من معرفة أحجام الملفات المرتبطة بالتطبيق في أجهزتهم.
على سبيل المثال، سيتمكن المستخدم من معرفة المساحة التي تشغلها الملفات المرسلة عبر التطبيق في ذاكرة الهاتف وأحجام البيانات المتعلقة بالمراسلات.
📊 WhatsApp is implementing new tools for Storage Usage on Android!— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 23, 2020
WhatsApp is developing other tools for the redesigned Storage Usage section!
Other tools might be introduced in future.https://t.co/HbNzutmyeD
NOTE: These tools and redesign will be available in future. iOS too.
ولا تزال الميزة الجديدة قيد الاختبار، ولم يتم تحديد موعد إطلاقها.
يذكر أن المطورين يعملون على تطوير ميزة تتيح استعمال التطبيق من أكثر من هاتف أو جهاز ذكي عبر حساب واحد بنفس الوقت.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)