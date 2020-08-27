بكتريا خطيرة تنتشر في ذراع رجل مسن بسبب شوكة سمكة

تسببت شوكة إحدى الأسماك في أضرار بالغة ليد أحد الأشخاص في الصين لدرجة أنه كان على وشك بترها بعدما أدت إلى انتشار بكتريا خطيرة في ذراعه.

© Fotolia / Deyan Georgiev تسجيل رقم قياسي... صياد يصطاد سمكة سلمون تزن 24 كغ "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى أن شوكة السمكة أصابت الرجل خلال تنظيفها في منزله وتسببت بجرح ظل ينزف طويلا، قبل أن تسبب له التهابات شديدة الخطورة، أدت إلى ظهور أورام غريبة في يده.

ولفتت الصحيفة إلى أن وانغ، رجل ستيني من مقاطعة غويزو الصينية، تعرض لعدوى بكتيرية خطيرة انتقلت له من سمكة تعرف بـ"الفرخ الأوروبي".

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة تفاقمت لأن الرجل لم يدرك خطورة الأمر في البداية وظن أنه مجرد جرح عادي، مضيفة: "لاحظ في وقت لاحق ظهور بقع حمراء على يده تخرج إفرازات شفافة".

وبمرور الوقت انتشرت تلك البقع في يده بالكامل، بينما أخبره الأطباء أنه تعرض لعدوى خطيرة انتشرت في ذراعه من شوكة السمكة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك العدوى تنقلها بكتيريا "فيبريو فولنيفيكوس"، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى وفاة ثلث من تصيبهم من البشر.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم محاولات العلاج التي تسير بوتيرة جيدة إلا أن احتمالات بتر يد الرجل مازالت قائمة إذا تفاقمت حالته.