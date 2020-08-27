علامات تدل على أن هاتفك مخترق

تعد مشكلة اختراق الهواتف الذكية، من أكثر الأمور التي تؤرق ملاكها حيث تجعل منها أدوات للتجسس على مستخدميها وتهدد أمنهم.

وكشفت خبيرة أمن المعلومات في مركز "إنفوسيستم"، يلينا أغاييفا، عن عدة علامات تدل على أن هاتفك قد تم اختراقه أو يتعرض للتجسس.

أبرز تلك العلامات هي معاناة الهاتف من مشكلات في العمل، حيث يقوم من تلقاء نفسه بعملية إعادة الإقلاع.

ومن المؤشرات التي قد تدل على أن هاتفك مخترق هو ظهور تطبيقات جديدة في الهاتف لم يتم تحميلها، وكذلك ظهور رسائل أو اتصالات غريبة في سجلات الرسائل أو الاتصالات الواردة أو الصادرة.

وأشارت الخبيرة إلى أن الاستنزاف السريع للبطارية وارتفاع حرارة الهاتف بشكل غير طبيعي عند الاستعمال، مع زيادة حجم حركة مرور البيانات للهاتف عبر الإنترنت، كلها تشير إلى أنه قد يكون مخترقا.