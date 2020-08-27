لقطات مرعبة من أخطر حلبة سباق سيارات في العالم... فيديو

تعد حلبة سوزوكا لسباق السيارات والدراجات النارية، في اليابان، واحدة من أخطر حلبة سباق المحركات الآلية في العالم.

ورغم ذلك توصف بأنها "من أجمل حلبات المدرسة القديمة في عالم سباقات (فورمولا - 1)، بسبب منعطفاتها المتتالية، التي تمثل تحديا كبيرا للفرق المتنافسة"، كما تعد "تحديا لمصممي السيارات والدراجات النارية التي تشارك في سباقتها".

ونشر موقع "إنسيدر" الأمريكي مقطع فيديو لحلبة سوزوكا، التي وصفها بالأكثر صعوبة في العالم، مشيرا إلى أنها تحتوي على زوايا غير مكشوفة تحتاج إلى مهارة عالية لاجتيازها خلال الإنطلاق بسرعات فائقة.

Here's what makes the Suzuka Circuit one of the most difficult racetracks in the world pic.twitter.com/xDC4ZoGujv — Insider (@thisisinsider) August 27, 2020

ويقول الموقع إن الحلبة التي يصل عمرها إلى 58 عاما شهدت مصرع 17 شخصا من المتسابقين، لكنها رغم ذلك مازالت تشهد منافسات حامية بين المتسابقين.

وتوصف تلك الحلبة بأنها الأكثر رعبا في العالم، بحسب الموقع، الذي نشر لقطات مأساوية لمتسابقين يتعرضون لحوادث مؤلمة.