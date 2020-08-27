حيوانات تتسابق لالتهام بطيخة من ثقب صغير... فيديو

تختلف طبيعة غذاء الحيوانات من موسم إلى آخر، لكن بعض الأطعمة تظل مفضلة حتى في غير موسمها.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من الحيوانات في حديقة حيوانات في روما تتسابق لالتهام بطيخة من ثقب صغير في أحد جوانبها.

Animals at a zoo in Rome cool off with frozen fruits and ice-cold treats. pic.twitter.com/lIViDhpWug — AP Entertainment (@APEntertainment) August 19, 2020

​ولفتت إلى أنه عندما تم إحضار ثمار الفاكهة المجمدة لبعض الحيوانات بدأت تتسابق على تناولها بشراهة، مشيرة إلى أن بعض الحيوانات تعتبر الفواكه والخضروات طعامها المفضل.

ولفتت الوكالة إلى قول فرانسيسكو بتريتي، مدير حديقة حيوان بايوباركو في روما: "الحيوانات تعشق الفواكه، وعلى سبيل المثال فإن طعام الدببة في الصيف يكون من الفواكه والخضروات".

ولفتت إلى أن أهمية الفواكه تكمن في احتوائها على كميات وفيرة من السكريات والفيتامينات والماء.