جامعة تقنية صينية تستخدم طريقة بدائية لمساعدة طلابها... فيديو

تحرص الجامعات المتخصصة في مجال التكنولوجيا على توفير كل الوسائل التقنية اللازمة لمساعدة طلابها على مواكبة أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال.

لكن في بعض الحالات يتم استخدام طرق بسيطة لمساعدة الطلاب حتى إن كانت بدائية، لأنها توفر الوقت والجهد ولا تحتاج إلى أي مصدر طاقة لتشغيلها وهو ما يجعلها صديقة للبيئة.

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد استخدام شريط طويل من قماش مقوى تم تصميه على شكل مصطيل مفتوح من أعلى لنقل أمتعة الطلاب الثقيلة من الأدوار العلوية إلى الأرض دون عناء.

وتعتمد فكرة هذه الطريقة على استغلال طاقة القصور الذاتي للأجسام التي يتم إخراجها من النافذة ووضعها على طرف الشريط القماشي لتنزلق إلى أسقل حيث يتم إخراجها لاستلام شيء آخر.

Workers used a makeshift slide to help students move heavy lugggage at the University of Electronic Science and Technology of China in Chengdu, SW China's Sichuan Province. pic.twitter.com/OYxpCFonop — People's Daily, China (@PDChina) August 27, 2020

وتقول الصحيفة إن جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين، تستخدم تلك الطريقة لمساعدة الطلاب في نقل أمتعتهم من الأدوار العلوية بسهولة، مشيرة إلى أن تلك الجامعة تقع في في تشنغدو بمقاطعة سيتشوان.