جيجي حديد تبهر متابعيها بصور جديدة لحملها

وعلقت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 25 عاما، على الصورة التى حصلت على أكثر من ثمانية ملايين أعجاب، بالقول: "ينمو ملاكا"، في إشارة إلى طفلها الذي تنتظره، وقد كشفت من قبل أنها تنتظر مولودة فتاة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:06 PDT

ونشرت صورة أخرى وهي ترتدي فستانا من الشيفون الشفاف بدت فيه كزهرة أوركيدا، حيث علقت: "أقدس هذا الوقت... أقدر كل حبكم وتمنياتكم الطبية، ولا أستطيع نسيان التقاط هذه الصور المميزة برفقة أصدقائي... شكرا لكم، وأحبكم".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:07 PDT

وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها حديد صورا لها في فترة الحمل، ونقل موقع "E! News" عن مصدر مقرب منها أنها وصديقها، الموسيقار وعارض الأزياء من أصول باكستانية، زين مالك، البالغ 27 عاما، متحمسان بالفعل بأنهما سيصبحان والدين قريبا جدا، وهو ما يتوقع أن يحدث في أوائل سبتمبر/ أيلول.