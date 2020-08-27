ذعر بين ركاب طائرة بعد دخول فريق أمني بلباس خاص لإخراج مصاب بكورونا... فيديو

اندفع فريق أمني متخصص إلى داخل طائرة ركاب بريطانية، أمس الأربعاء، وسحب أحد المسافرين إلى خارج الطائرة، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

شعر المسافرن على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة "ريان إير" برعب شديد بعد دخول فريق أمني متخصص بهدف إخراج رجل ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد من الطائرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اندفع فريق يرتدي ملابس خاصة بسرعة كبيرة لينتشلوا راكبا من مقعده بعد تلقي رسالة نصية تفيد بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

Hazmat officials board Ryanair flight at Stansted and drag off Covid-infected passenger who broke quarantine https://t.co/otNzub3FR7 pic.twitter.com/yi0mIE8ojq — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 27, 2020

ونُقل الراكب ومرافقيه من الطائرة قبل دقائق من موعد إقلاعها من لندن ونقلوا إلى منطقة مخصصة للعزل الصحي في المطار، حيث استقبلتهم السلطات الصحية.

وقام الفريق بتطهير المقاعد والمقصورة العلوية وجميع الأماكن التي تحرك فيها المصاب، قبل السماح للطائرة بالتحليق إلى مدينة بيزا في إيطاليا بعد تأخير استمر مدة ساعة و40 دقيقة تقريبا عن الموعد المحدد.