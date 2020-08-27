ملابس أنغام على الشاطئ تثير جدلا واسعا بين متابعيها

صدمت المطربة المصرية، أنغام، عددا كبيرا من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بمشهد غير مألوف لها على شاطئ البحر.

وأثارت الملابس التي ارتدتها أنغام في أحدث أغنياتها "بحبك وبرتاحلك" جدلا على "السوشيال ميديا"، لما رأوه من جرأة فيها، ويتناقض مع إطلالتها المعتادة المتسمة بالاعتدال.

وتظهر أنغام في صورة ترويجية من الأغنية وهي مرتدية فستانا صيفيا فضفاضا أبيض اللون بتصميم أقرب لـ"الكاش مايوه" وتسير على الشاطئ.

ومن الآراء المنتقدة لملابس أنغام في أغنية "بحبك وبرتاحلك" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "لو مش باللبس ده صوتك أحلى صوت مش محتاجة"، و"ما كنتي بحاجه ابدااا للتصوير هكذا.. راجعي نفسك" و"ما كانش لازم تتعرّي بهذا الشّكل. تعوّدنا على صوت جميل. فما الدّاعي لهذا اللباس"، و"ليه كده أنا بحب صوتك جدا بس خللي لبسك كويس أرجوكي"، و"والله أنا بحب معظم أغانيكي... بس الصورة دي مش لايقة بيكي"، و"بلاش العري واللبس ده انتي جميلة في كل حالاتك".

وفي المقابل، دافع البعض عن ملابس أنغام في الأغنية، ومنها أحد المتابعين الذي عاتب من هاجموها قائلا: "يا جماعة يعني وهي بتغنى بتكون ماسكة سبحه؟! علشان تقولوا لبسها ومش لبسها".

وطرحت أنغام أغنيتها الجديد "بحبك وبرتاحلك" عبر حسابها على موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وهي كلمات صابر كمال وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي تميم.

يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت ❤️

شوفوا كليب أغنيتي الجديدة #بحبك_وبرتاحلك دلوقتي على حسابي الرسمي على #TikTokhttps://t.co/C0RUPFkOKi#أنغام pic.twitter.com/FcfWMweLo1 — Angham (@Angham) August 26, 2020

​وكانت أنغام انفصلت خلال الأشهر الماضية عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد نشوب خلاف بينهما عقب الاحتفال بيوم المرأة العالمي في شهر مارس/ آذار، عندما أشاد بزوجته الأولى، وتجاهل أنغام.