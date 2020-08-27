5 طرق لاستخدام القهوة بشكل صحي وتقليل الآثار السلبية للكافيين

تنقسم الآراء والتقارير والأبحاث حول تناول واستهلاك القهوة، حيث يشير بعضها إلى أنها صحية وأخرى إلى أنها ضارة.

ولكن موقع "تايمز نيوز ناو" كشف أن هناك طرق عديدة لاستخدام القهوة بصورة صحية، وتجنب الآثار السلبية لتناول الكافيين.

وجاءت تلك الطرق على النحو التالي:

1- مشروب قبل التمرين:

يشرب الكثير من الناس القهوة، ويفضل القهوة السوداء كمشروب قبل التمرين لأنها توفر لهم طاقة فورية، مما يساعدهم على التمرن بقوة ومرونة أكبر.

2- مشروب للتخلص من السموم:

غالبًا ما ينصح أخصائيو التغذية بشرب القهوة السوداء كمشروب في منتصف النهار، أو حتى في وقت مبكر من المساء، خاصة وأنه تساعد القهوة السوداء على إزالة السموم من الجسم.

3- وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية:

سبب آخر يجعل أخصائيو التغذية يصفون القهوة السوداء في منتصف النهار أو كوجبة خفيفة في الصباح، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية، لكنها لا تزال تزود الجسم بمزيد من الطاقة ليتمكن من قضاء اليوم.

ويمكن أن تساعد مستويات الطاقة العالية في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر والمساعدة في إنقاص الوزن.

4- لا تشرب القهوة مع الحليب والسكر:

يمكن للقهوة مع الحليب والسكر أن تزيد وزنك، ويمكن تحييد فوائد القهوة بالحليب والسكر.

ويمكن أن يؤدي السكر المضاف إلى زيادة الوزن والتسبب في مشاكل صحية.

من ناحية أخرى، من الأفضل أن يكون الحليب عاديًا، وشرب القهوة مع الحليب يمكن أن يزيد من مشاكل عسر الهضم.

5- لا تشرب القهوة قبل النوم مباشرة أو الاستيقاظ:

يوصى بعدم شرب القهوة قبل النوم، لأنها قد تسبب لك عدم النوم في الوقت المناسب.

لا ينصح أيضًا بشرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ، على الرغم من أن الكثير من الناس يفعلون ذلك. هذا يزيد من الاعتماد على الكافيين للاستيقاظ والشعور بمزيد من اليقظة، وهو أمر غير مفيد لصحتك.