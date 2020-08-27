أطباء: "نادرة جدا"... ولادة طفل بعين واحدة في مصر تثير ضجة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاقق واسع صورا لولادة طفل في مصر، اليوم الخميس، وهو في حالة نادرة بحسب تأكيد الأطباء.

ولد الطفل الذي من محافظة الأقصر المصرية وهو بعيوب خلقية في المخ والقلب والرئة، وبعين واحدة تحمل "حدقتين" أو ما يسمى بسواد العين، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وذكر الطبيب محمد عز الدين، أخصائي النساء والتوليد ورئيس قسم النساء بمستشفي أرمنت، إنه أجرى عملية قيصرية لسيدة عمرها 28 عاما، بعد حملها لجنينها 7 أشهر، وذلك بعد الكشف عن تشوهات بالطفل، ووجودعيب جنيني في تكوينه.

#عاجل| طبيب توليد طفل بعين واحدة لـ #الوطن: لم أقابل مثلها في حياتي وناتج عن زواج الأقاربhttps://t.co/m4Pxbdxp6U — بوابة الوطن (@ElwatanNews) August 26, 2020

وفسر نشوء هذه الحالة الطبية إلى بعض الأمراض الوراثية بسبب خلل خلقي في التكوين الجنيني أثناء مراحل النمو الأولى، وهو ما ينتج عنه عدم انقسام العين الأولية إلى اثنتين، فيولد الطفل بعين واحدة وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد

وأكد محمد عز الدين أن استمرار حالة الطفل على قيد الحياة شبه مستحيلة، وأنه لأول مرة يشاهد مثل هذه الحالة، لكنها موجودة في كتب الطب، وتكون لطفل بعين واحدة وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد.

وأوضح أن حالة "الطفل بعين الواحدة" تسمى طبيا بـ"Sycloptic Baby" وكانت موجودة في الأساطير الإغريقية، وشهد العالم 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسُجلَت أول حالة في عام 1665، وقد شهد اليوم حالة جديدة في مركز أرمنت بالأقصر.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإنه في عام 2015 شهدت محافظة الدقهلية حالة ولادة مشابهة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السنبلاوين، لسيدة وضعت مولودها الأول مصابا بتشوهات "بعين واحدة وبدون أنف أو فتحة شرج"، وهو ما فسره الأطباء وقتها بأنه عيب جنيني في التكوين، وتوفي الطفل بعد ساعتين فقط من ولادته.