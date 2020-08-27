الكشف عن سعر تذكرة أول حفل "أون لاين" لعمرو دياب

أعلن القائمون على تطبيق "أنغامي"، اليوم الخميس، سعر تذكرة أول حفل "أون لاين" للمطرب المصري عمرو دياب.

وكشف التطبيق أن سعر تذكرة الحفل الذي سيكون عبر "أنغامي" وتطبيق "أنا فودافون"؛ وسيقام غدا الجمعة في الخامسة مساء، هو 10 جنيهات مصرية، وفقا لموقع "إعلام".

وظهرت رسالة بسعر التذكرة على الهواتف الذكية عبر التطبيق؛ وبالضغط على جملة "اشتري تذكرتك بـ 99.9 جنيه" يتم الذهاب إلى نافذة أخرى يتم من خلالها إدخال بيانات بطاقة الائتمان التي يتم الدفع من خلالها، والتي تتضمن اسم حامل البطاقة ورقمها وكذلك إدخال رمز الأمان، وبعدها يتم تفعيل شراء التذكرة من خلال الضغط على نفس الجملة أسفل النافذة: "اشتري تذكرتك بـ 99.9 جنيه"، ويرسل التطبيق كودا يتم استخدامه في مشاهدة الحفل عبر الإنترنت على التطبيق.

يشار إلى أن الحفل يعد الأول للفنان عمرو دياب خلال موسم الصيف، ومن المقرر أن يتم بثه عبر تطبيق "أنغامي".

#حصرياً

الصيف مبيكملش من غير حفلة الهضبة 🌊🎶

Vodafone MUSIC جابتلك الحفلة لحد عندك 🤳🏼 اتفرج على اول حفلة ل #عمرو_دياب اونلاين

يوم الجمعة 28 أغسطس الساعة 5 مساءً على #أنغامي و بس

اشتري تذكرتك من اللينك ده و اتفرج اونلاين 👇https://t.co/53zegVeZgP@amrdiab @VodafoneEgypt pic.twitter.com/tqGtKr3shE — Anghami (@anghami) August 26, 2020

وجاء ذلك بعد أن تم تحديث التطبيق مؤخرًا ليطرح من خلاله بث الحفلات الموسيقية مباشرة عبر التطبيق، مما يتيح المجال أمام المشتركين مشاهدة نجومهم المفضلين وهم يغنون لهم بالصوت والصورة.

حفلة الهضبة عمرو دياب اون لاين غداً الجمعة الساعة 5:00م على انغامي ب 10 جنيه pic.twitter.com/TozopCQCwD — Muhammed 🇵🇸 (@MKhSalah8) August 27, 2020

كان عمرو دياب قد طرح منذ يومين أحدث أغانيه "أماكن السهر" والتي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة في يومين.