بعد21 يوما... أنطونيو بانديراس يركل كورونا بعيدا

أعلن الممثل الهوليوودي الإسباني، أنطونيو بانديراس، أنه لم يعد مصابا بفيروس "كورونا" المستجد.

وغرد الممثل الذي رُشح لجائزة أوسكار عن فيلم "الألم والمجد" عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد 21 يوما من الحبس التأديبي، يمكنني القول الآن أنني تغلبت اليوم على عدوى (كوفيد-19) لقد شفيت".

ووجه أنطونيو بانديراس رسالة إلى ضحايا كورونا: "أفكاري تذهب إلى أولئك الذين لم يحالفهم الحظ مثلي، وأولئك الذين عانوا أكثر مني، كما أتمنى القوة لمن هم في خضم القتال".

After 21 days of disciplinary confinement I can say now that today I overcame the Covid 19 infection. I am cured. My thoughts go to those who weren’t as fortunate as me, and to those who suffered more than I did. I also wish strength to the ones who are in the middle of the fight — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 25, 2020

وأرفق أنطونيو بانديراس مع إعلان شفائه من فيروس "كورونا" المستجد صورة تعبيريه له وهو يركل الفيروس بعيدا، في إشارة منه إلى هزيمته له.

وكان الممثل الشهير أعلن في مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ60.