ماذا حدث للمتهمة سما المصري في القفص بعد الحكم بحبسها سنتين؟

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن سما المصري رددت بعد النطق بالحكم: "مظلومة والله معملتش حاجة، حسبى الله ونعم الوكيل".
وحددت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، لنظر استئناف سما المصري على الحكم الصادر ضدها في قضية اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وعبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أبدت ريهام سعيد سعادتها بحبس سما المصري، موجهة الشكر إلى الله وللقضاء المصري، واختتمت منشورها قائلة: "أخيرا الحق أصبح يعود في مصر في عهد رئيس محترم وقوي. الحمد لله".
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سبحان الله السنه الي فاتت زي انهارده استقبلت خبر وقفي من المجلس الاعلي للاعلام بصدمه لاني معملتش حاجه في حياتي اهم من مساعده مرضي السمنه و نصيحتي كانت من خوفي عليهم لان انا مريضه سمنه و اخدت وعد ان كل واحد بيعاني هايتعالج فحتي لو كلامي قاسي يبقي عشان يقبلوا علي العلاج الي تعبت اوي عشان اخليه بالمجان حتي خارج التبرعات . ناس كتير اتخلت عني كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا و الاقنعه اترفعت و اتصدمت في ناس كتير اوي ماشافوش مني غير كل خير ده غير الاهانه و السب . ناس كتير اوي غلطت فيه و هما مش فاهمين حاجه . في نفس يوم وقفي من غير شماته و لكن بقناعه ان التوكل علي ربنا فقط حتي لو ملكش حد كفايه بعد سنه انهارده يتفك الوقف و الي عايرني اني مش بشتغل اتطرد شر طرده و المجلس الاعلي اتحل و سما اخدت حكم و الي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب و اعتذروا.في اقل من سنه و لسه كل واحد غلط فيه فاكر اني طنشت هاياخد عقابه لان ده حقي و سمعتي و سمعه اولادي الي تعبت فيهم اوي و ضيعت عمري رجع الحق عشان ربنا عادل و عظيم و كريم و الي عند ربنا مابيروحش. بشكرك يا رب . بشكر المحامي شعبان سعيد الي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر اي حد كلمني او سال عليه و انا مش بشتغل و مذيعه و مكسره الدنيا بشكر الناس الاصيله الجدعه زي الفانز و زي خالد الصواف و حمدي بدر و محمد رمضان و ياسمين عبد العزيز و بدريه طلبه و دينا و مي كساب و ايمان العاصي و اصاله و احمد رزق و علاء الشربيني و سعد الصغير . بشكر كل واحد عمل فولو البروفايل ده و انا مش حاجه وولا حاجه مش بشتغل و مش عارفين هاشتغل تاني واله لا . مبسوطه بالسنه الي بعدها مفيش حواليه غير الناس الي بتحبني بجد . بشكرك يا رب . و بشكر القضاء العادل و الدوله المحترمه . اخيرا الحق بقي بيرجع في مصر في عهد ريس محترم و قوي . الحمد لله .
وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، بحبس سما المصري سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وأمرت بتعويض مدني مؤقت لريهام سعيد قدره 20 ألف جنيه.
وكان محامي ريهام سعيد قد قال في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس/ آب الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.
وأضاف مقدم البلاغ، أن سما المصري وجهت عبارات تحمل سبا وقذفا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.
يذكر أن سما المصري صدر ضدها حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع عبر نشر فيديوهات خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
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