ماذا حدث للمتهمة سما المصري في القفص بعد الحكم بحبسها سنتين؟

سبحان الله السنه الي فاتت زي انهارده استقبلت خبر وقفي من المجلس الاعلي للاعلام بصدمه لاني معملتش حاجه في حياتي اهم من مساعده مرضي السمنه و نصيحتي كانت من خوفي عليهم لان انا مريضه سمنه و اخدت وعد ان كل واحد بيعاني هايتعالج فحتي لو كلامي قاسي يبقي عشان يقبلوا علي العلاج الي تعبت اوي عشان اخليه بالمجان حتي خارج التبرعات . ناس كتير اتخلت عني كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا و الاقنعه اترفعت و اتصدمت في ناس كتير اوي ماشافوش مني غير كل خير ده غير الاهانه و السب . ناس كتير اوي غلطت فيه و هما مش فاهمين حاجه . في نفس يوم وقفي من غير شماته و لكن بقناعه ان التوكل علي ربنا فقط حتي لو ملكش حد كفايه بعد سنه انهارده يتفك الوقف و الي عايرني اني مش بشتغل اتطرد شر طرده و المجلس الاعلي اتحل و سما اخدت حكم و الي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب و اعتذروا.في اقل من سنه و لسه كل واحد غلط فيه فاكر اني طنشت هاياخد عقابه لان ده حقي و سمعتي و سمعه اولادي الي تعبت فيهم اوي و ضيعت عمري رجع الحق عشان ربنا عادل و عظيم و كريم و الي عند ربنا مابيروحش. بشكرك يا رب . بشكر المحامي شعبان سعيد الي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر اي حد كلمني او سال عليه و انا مش بشتغل و مذيعه و مكسره الدنيا بشكر الناس الاصيله الجدعه زي الفانز و زي خالد الصواف و حمدي بدر و محمد رمضان و ياسمين عبد العزيز و بدريه طلبه و دينا و مي كساب و ايمان العاصي و اصاله و احمد رزق و علاء الشربيني و سعد الصغير . بشكر كل واحد عمل فولو البروفايل ده و انا مش حاجه وولا حاجه مش بشتغل و مش عارفين هاشتغل تاني واله لا . مبسوطه بالسنه الي بعدها مفيش حواليه غير الناس الي بتحبني بجد . بشكرك يا رب . و بشكر القضاء العادل و الدوله المحترمه . اخيرا الحق بقي بيرجع في مصر في عهد ريس محترم و قوي . الحمد لله .