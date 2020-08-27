يشبه كمامة... "إل جي" تبتكر منقيا للهواء محمولا

مع أخذ الملايين حول العالم احتياطاتهم من فيروس "كورونا" المستجد بارتداء الكمامة الطبية، خوفا من انتقال عدوى فيروس "كورونا" إليهم عبر الرذاذ، فقد عالجت شركة "إل جي" الكورية تلك المخاوف باختراع هو الأول من نوعه.

صممت "إل جي" جهازا لتنقية الهواء يتم وضعه على الوجه مهمته الأساسية تنظيف الهواء المستنشق، بحسب موقع "إندغادجيت".

ويحتوي جهاز "Puricare" على زوج من المراوح ثلاثية السرعات، وزوج من مرشحات الهواء على غرار المتوافرة في أجهزة تنقية الهواء المنزلية من "إل جي".

وتم تصميم الجهاز كالكمامة الطبية، وعند التنفس لأول مرة من خلاله وببساطة شديدة، سيقيس مدى سرعة تنفسك وكذلك حجمه من أجل ضبط سرعة المروحة.

I didn’t know I needed that.....never mind I don’t, even though it’s a neat idea.



LG made an air purifier for your face https://t.co/HSt6SB5Uyh — RandomGeekCultureWV (@randomwvgeek) August 27, 2020

وتتوقع "إل جي" أن يرتدي الجمهور اختراعها الجديد لساعات متتالية، والذي تعمل بطاريته بقوة 820 مللي أمبير في الساعة لمدة تصل إلى 8 ساعات بشحنة واحدة.

ويضمن الجهاز التنفس "دون مجهود إضافي"، على الرغم من ارتدائه على الوجه.

وفي أوقات عدم استخدامه فيتم وضع الجهاز داخل علبة تخزين مملوءة بمصابيح "LED" فوق البنفسجية تعمل على تنقية سطحه أثناء إعادة شحنه.

كما أن الجهاز قادر على الاتصال مباشرة بهاتفك الذكي لكي يبلغك عن موعد حاجة الفلاتر الخاصة به إلى الاستبدال.

ومن المتوقع أن تعلن "إل جي" عن سعر جهازها المحمول لتنقية الهواء في مؤتمرها الصحفي المنعقد في معرض "IFA" ببرلين في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.