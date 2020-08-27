ضجة في مصر... اعترافات متتالية لمشاهير تفضح "الطبيب المتحرش" بالرجال

أحدثت اعترافات المغني المصري، تميم يونس، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوعه ضحية للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان شهير.

وخرج صاحب أغنية "سالمونيلا" في مقطع مصور له عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ليفصح عما تعرض له وهو في عمر 22 عاما، داخل عيادة الطبيب، وذلك "لكي يتخلص من هذه القصة القديمة"، بحسب تعبيره.

وقال إن الواقعة حدثت في فترة خطوبته، وأنه تعرف على الطبيب توصية من خطيبته وأهلها، وفي ذلك اليوم قام الطبيب بفتح عيادته خصيصا لعلاجه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتابع تميم يونس أنه ذهب إلى العيادة برفقة خطيبته التي انتظرته خارج الغرفة، وعند مقابلته للطبيب المرموق فوجئ بطرحه عليه أسئلة ذات مضمون جنسي، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد سرواله وأمسك بمنطقة حساسة، ليدفع يونس بيد الطبيب بعيدا.

وأشار يونس إلى أن الطبيب اتهمه في المقابل بـ"الخرف"، واشتكى لعائلة خطيبته أنه كان "يخرّف بفعل حقنة البنج".

ولفت المغني إلى أنه شك في نفسه في البداية بسبب رواية الطبيب، ولكنه تأكد من كلامه بعدما سمع شهادات عنه وتحرشه بالمرضى.

كما ذكر الاسم الثنائي للطبيب في المقطع المصور، وأشار إلى أنه رجل كبير في العمر ومتزوج ولديه أبناء.

وقوبل اعتراف تميم يونس على "إنستغرام" بشأن تعرضه للتحرش بدعم كبير على مواقع "السوشيال ميديا"، وبإشادة الكثيرين من المستخدمين بشجاعته في الاعتراف بحادثة التحرش به، كما طالبوا بمحاكمة الطبيب.

اللي عمله تميم يونس خطوة مهمة اوي اوي اوي برافو — Sandy Gabra (@gabra_sandy) August 27, 2020

لم يكن اتهام تميم يونس لطبيب الأسنان الشهير الأول من نوعه، إذ اتهم الفنان عباس أبوالحسن المعروف بشخصية "الجزار" في فيلم "مافيا" نفس الطبيب بالتحرش به، وكتب "أبو الحسن" في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الطبيب الذي امتد تاريخه العملي إلى 35 عامًا، تحرش بمئات الشباب والراجل، وحاول لمس أجزاء من جسد ضحاياه من الأطفال والشباب والرجال، وهو ما دفع بعضهم لضربه وإهانته.

وأكد أبو الحسن أنه قابل 4 أشخاص من أصدقائه ومعارفه ممن تحرّش بهم الطبيب، إضافة إلى كثيرين غيرهم، مؤكدا أن هناك 6 أشخاص على استعداد لتوجيه اتهام رسمي للطبيب بالتحرش بهم، وتحريك دعاوى قضائية ضده.