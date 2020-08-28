"غير معدة للتداول".. فنانة سورية تتوجه بمناشدة إلى الجمهور بعد نشر مجهول لصورها الخاصة... صور

ناشدت الفنانة السورية دانا جبر الجمهور السوري والعربي والإعلاميين والعالملين في المجال الفني مراعاة حياتها الخاصة بعد قيام شخص مجهول بنشر صور، اعتبرها البعض فاضحة، للفنانة.

ونشرت الفنانة السورية على صفحتها العامة في "فيسبوك" بيانا صاردا عن المكتب الإعلامي الخاص بها أكدت فيه "أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلبا واضحا وراء فعلته".

ووضح البيان أن هذه الصور "هي صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة".

وتمنت جبر من "الجمهور وأهل الصحافة والفن مراعاة خصوصية حياتها الخاصة ومساعدتها في الحد من إنتشار تلك الصور".

وعبرت جبر عن ثقتها الكبيرة "بالقضاء السوري بأنّه سينصفها أياً كان الشخص الذي يروج لحملة الابتزاز هذه وتشويه سمعتها".

وأحدث تداول الصور جدلا واسعا لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبر أغلبية المتابعين عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الفنانة السوري ضد حملة التشويه التي تعرضت لها، مؤكدين أن موبايل الفنانه قد تعرض للسرقة، وأن السارق يهدد بنشر صور وفيديوهات الفنانة السورية، معربين عن تضامنهم الشديد معها لأنها "امرأة في مجتمع مهووس بالنساء".

وأكدت صفحة تحمل اسم "كلاكيت" أن موبايل الفنانة السوري تعرض للتهكير وتم سحب محتوياته، وقام الفاعل بنشر صور "فاضحة" لها.

وتداول الكثيرون صور الفنانة على وسائل التواصل الاجتماعي، واختلفت الآراء حول طبيعة الصور، فمنهم من اعتبرها "حرية شخصية"، وآخرون اعتبروا أن بيان الفنانة صب الزيت على النار، وجعل الخبر ينتشر بسرعة كبيرة.