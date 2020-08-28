مصر... رد فعل نقيب الموسيقيين بعد منع مطربي المهرجانات من الغناء في تونس

علق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، على إلغاء حفل حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وآخرين في تونس.

واعتبر شاكر أن منع أصحاب أغنية "بنت الجيران" من الغناء في تونس، جاء احتراما لقرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مقدمي أغاني المهرجانات من الغناء في مصر وإقامة الحفلات.

وقدم نقيب الموسيقيين المصريين الشكر للقائمين على نقابة الموسيقيين التونسية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقال "إن نقابة الموسيقيين في تونس برئاسة ماهر الهمامي ثمنت جهود نقابة الموسيقيين في مصر واحترمت قرارها بمنعهم من الغناء وإقامة الحفلة هناك، ضمن بروتوكول شفوي يجمع النقابتين في إطار تعاونهما".

وأضاف شاكر أن مكالمة جمعته بنقيب الموسيقيين في تونس، إذ لم يكن يعلم بقرار نقابة الموسيقيين في مصر بمنع أغاني المهرجانات واحتراما لقرار النقابة المصرية علي الفور اتخذ الإجراءات المناسبة لوقف وإلغاء الحفل المقرر إقامته السبت المقبل.

يشار إلى أن هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، قررت فى اجتماعها قبل أيام ‏توجيه لفت نظر للفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع ‏حسن شاكوش غير المصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ‏المنظمة للعمل بالنقابة‎.‎