الكشف عن سر طول عمر اليابانيين

كشف سيتشيرو تسوجاني، رئيس مركز دراسة المجتمع والصحة في المركز الوطني لأبحاث الأورام في اليابان، لوكالة "سبوتنيك" عن سر طول العمر لدى الشعب الياباني.

ووفقا للخبير، فإن السر يكمن في النظام الغذائي الذي يتبعه اليابانيون، حيث يتكون بشكل رئيسي من المأكولات البحرية والأطعمة النباتية.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر النظام الغذائي الياباني إلى المشروبات السكرية، التي كان لها أيضًا تأثير إيجابي.

وشدد تسوجاني على أن البقوليات المخمرة تمنع تطور سرطان الثدي وتقلل من فرصة حدوث مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية.

وفي وقت سابق، كشف خبير لوكالة "سبوتنيك" سر طول العمر في منطقة القوقاز الروسية.